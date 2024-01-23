Осуществлено распределение призывников по воинским частям

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с участием уполномоченных должностных лиц министерства обороны и представителей соответствующих государственных структур в армии Азербайджана проведено распределение призывников по воинским частям.

В соответствии с планом подготовки на текущий год, с участием уполномоченных должностных лиц министерства обороны и представителей соответствующих государственных структур в армии Азербайджана проведено распределение призывников по воинским частям.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"Процесс распределения призывников по воинским частям проведен совершенно прозрачно в электронном формате посредством специальной компьютерной программы.

Распределение призывников осуществлено в соответствии с их специальностью, с учетом их физической подготовки, состава семьи и экстерриториального принципа", - отметили в ведомстве.