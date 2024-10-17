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Медиатур в Физули: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот

Медиатур в Физули: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот По случаю четвертой годовщины освобождения Физули от оккупации в данный район организован медиатур.
Армия
17 октября 2024 г. 09:29
Медиатур в Физули: военные рассказали о боевом пути и стратегическом значении высот

По случаю четвертой годовщины освобождения от оккупации организован медиатур в Физулинский район.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, в медиатуре, организованном Министерством обороны, приняли участие представители СМИ, военные эксперты и ветераны Отечественной войны.

Журналистам рассказали о стратегическом значении высоты Менгелената. Было отмечено, что переход этой высоты под контроль азербайджанской армии проложил путь для освобождения от оккупации Физули и других территорий.

В рамках медиатура военнослужащие, участвовавшие в освобождении Физули от оккупации, рассказали о своем боевом пути.

"Физулинский район и расположенные здесь высоты имели стратегическое значение. Через нее проходили пути снабжения и коммуникации с Зангезуром и Карабахом. Наши силы легко сломили сопротивление противника и захватили высоту Менгелената, а также другие безымянные высоты", - рассказал один из военнослужащих.

Другой военнослужащий азербайджанской армии, воевавший в направлении Физули, Ходжавенда и города Шуша, также рассказал о сокрушительных ударах по позициям противника, обративших их в бегство. Конечно, были и трудности, но это не могло помешать нам идти к победе, сказал он.

Отметим, что сегодня День города Физули и четвертая годовщина со дня освобождения города от армянской оккупации. Физулинская операция была одной из важнейших сражений Азербайджанской армии на юго-восточном фронте во Второй Карабахской войне. Кроме того, прорыв нескольких оборонительных рубежей, расположенных на бывшей линии соприкосновения в Физули, создал широкие возможности для продвижения азербайджанской армии по Южному фронту.

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Версия на английском языке ФотоMedia tour to Azerbaijan's liberated Fuzuli organized
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulidəki yüksəkliklərin ələ keçirilməsi digər ərazilərin azad edilməsində strateji əhəmiyyətə malik idi - MEDİATUR

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