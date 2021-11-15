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Организован медиатур на КПП, установленный на дороге Горус-Гафан

Организован медиатур на КПП, установленный на дороге Горус-Гафан Организован медиатур на новый контрольно-пропускной пункт Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, установленный в селе Эйвазлы Губадлинского района на дороге Горус-Гафан.
Армия
15 ноября 2021 г. 19:08
Организован медиатур на КПП, установленный на дороге Горус-Гафан

Организован медиатур на новый контрольно-пропускной пункт Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, установленный в селе Эйвазлы Губадлинского района на дороге Горус-Гафан.

Принимавший участие в медиатуре сотрудник Report сообщает, что на контрольно-пропускном пункте наряду с сотрудниками ГПС несут службу сотрудники Министерства внутренних дел, Государственного таможенного комитета.

После реконструкции участка и введения госпошлины за проезд (с 10 ноября) являющиеся гражданами Армении водители не приближались к пункту, так как в случае пересечения КПП в их загранпаспортах должна быть поставлена печать Азербайджана.

Участники медиатура также посетили контрольно-пропускной пункт в селе Газанчы Зангиланского района.

Граждане Армении пока не пользовались указанными КПП.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGorus-Qafan yolunda son durum: iranlı sürücülər azərbaycanlılardan razıdır, ermənilər isə yaxınlaşmır

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