 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Определились лучшие снайперы Азербайджанской армии

    По итогам соревнований были определены и награждены победители
    © Mod.gov.az

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2018-й год, среди воинских частей Азербайджанской армии проведено соревнование на звание "Лучший снайпер".

    Как сообщили Report в министерстве обороны, соревнование, организованное с целью определения военнослужащих-снайперов, обладающих навыками меткого выстрела, было проведено на специально оборудованной учебной площадке министерства обороны.

    После проверки соответствующей экипировки, военнослужащие, заняв заблаговременно подготовленные позиции, выполнили нормативы.

    Снайперы провели одиночные и групповые стрельбы по целям, и успешно преодолели все препятствия. В ходе соревнований, состоящих из 6-ти этапов, военнослужащие продемонстрировали свои способности в эпизодах "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке" и других упражнениях.

    По итогам соревнований были определены и награждены победители.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi