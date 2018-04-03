Определились лучшие снайперы Азербайджанской армии

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану боевой подготовки на 2018-й год, среди воинских частей Азербайджанской армии проведено соревнование на звание "Лучший снайпер".

Как сообщили Report в министерстве обороны, соревнование, организованное с целью определения военнослужащих-снайперов, обладающих навыками меткого выстрела, было проведено на специально оборудованной учебной площадке министерства обороны.

После проверки соответствующей экипировки, военнослужащие, заняв заблаговременно подготовленные позиции, выполнили нормативы.

Снайперы провели одиночные и групповые стрельбы по целям, и успешно преодолели все препятствия. В ходе соревнований, состоящих из 6-ти этапов, военнослужащие продемонстрировали свои способности в эпизодах "Снайпер в обороне", "Снайпер в атаке" и других упражнениях.

По итогам соревнований были определены и награждены победители.