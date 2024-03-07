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Одна из главных оборонных компаний Европы готова вложиться в производство в Украине

Одна из главных оборонных компаний Европы готова вложиться в производство в Украине Один из крупнейших производителей оружия в Европе Czechoslovak Group (CSG) предлагает помочь Украине увеличить собственное производство тяжелых боеприпасов.
Армия
7 марта 2024 г. 06:12
Одна из главных оборонных компаний Европы готова вложиться в производство в Украине

Один из крупнейших производителей оружия в Европе Czechoslovak Group (CSG) предлагает помочь Украине увеличить собственное производство тяжелых боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, компания хотела бы инвестировать "сотни миллионов евро" в Украину.

По словам генерального директора Михал Стрнад, Czechoslovak Group ведет переговоры с "Укроборонпромом" о потенциальном совместном предприятии и ищет подходящие площадки для производства артиллерийских и танковых снарядов, а также тяжелой техники

Издание пишет, что у Украины заканчиваются запасы, а помощь США в Конгрессе застопорилась, европейские страны пытаются восполнить дефицит за счет собственных запасов, а также готовых закупок за пределами континента.

Стрнад отмечает, что только CSG увеличила производство крупнокалиберных боеприпасов на своих заводах в Словакии, Испании и Сербии более чем в 10 раз с момента начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году.

"Если бы у нас было соглашение, мы бы передали наши технологии Украине. Таким образом, мы могли бы использовать их возможности и их людей для увеличения производства артиллерийских и танковых боеприпасов", - сказал гендиректор.

В материале сказано, что помимо боеприпасов, CSG производит военные и гражданские грузовики Tatra, бронетехнику и колесные самоходные гаубицы, а также модернизирует советские танки Т72 для украинской армии. Чтобы удовлетворить растущий мировой спрос, компания строит новые производственные цеха в Чешской Республике и планирует в следующем месяце завершить сделку по приобретению американского подразделения Vista Outdoor Inc, занимающегося производством малогабаритных боеприпасов.

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