На освобожденном от оккупации участке ирано-азербайджанской границы обезврежены 38 мин

11:23

В соответствии с поручением президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева на освобожденных от оккупации территориях продолжаются работы по восстановлению пограничной инфраструктуры.

Как сообщили Report в Государственной пограничной службе, одной из первоначальных задач является проведение мероприятии по поиску, обнаружению и обезвреживанию инженерно-саперными подразделениями ГПС мин и неразорвавшихся боеприпасов.

За минувший период ноября инженерно-саперные подразделения ГПС очистили от мин и НРБ 25 гектаров освобожденного от оккупации участка ирано-азербайджанской границы, в результате обнаружены и обезврежены 38 противопехотным мин марки "ПМН-2".

На указанном направлении завершена установка инженерных заграждений на расстоянии 1230 м вдоль государственной границы, продолжаются работы на отрезке 1300 м.