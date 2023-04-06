Названа площадь территорий, очищенных от мин инженерными войсками

Подразделениями инженерных войск от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях очищено более 29 тыс. гектаров.

Более 29 тыс. гектаров на освобожденных от оккупации территориях очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов подразделениями инженерных войск.

Об этом командированному в Джебраил сотруднику Report сказал начальник отдела противоминной борьбы министерства обороны Азербайджана Вугар Азизов.

По его словам, в настоящее время в Джебраиле инженерными войсками ведутся интенсивные работы по разминированию с использованием закупленных в Турции машин MEMATT, а также с участием личного состава ANAMA:

"В целом, в ходе разминирования обнаружено и уничтожено 23 230 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В Джебраиле сейчас работают две машины разминирования MEMATT. Однако не исключено, что в будущем их количество будет увеличено. Использование саперных машин осуществляется с учетом загрязненности местности и ее рельефа".