О нас

Названа площадь территорий, очищенных от мин инженерными войсками

Названа площадь территорий, очищенных от мин инженерными войсками Подразделениями инженерных войск от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях очищено более 29 тыс. гектаров.
Армия
6 апреля 2023 г. 16:15
Названа площадь территорий, очищенных от мин инженерными войсками

Более 29 тыс. гектаров на освобожденных от оккупации территориях очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов подразделениями инженерных войск.

Об этом командированному в Джебраил сотруднику Report сказал начальник отдела противоминной борьбы министерства обороны Азербайджана Вугар Азизов.

По его словам, в настоящее время в Джебраиле инженерными войсками ведутся интенсивные работы по разминированию с использованием закупленных в Турции машин MEMATT, а также с участием личного состава ANAMA:

"В целом, в ходе разминирования обнаружено и уничтожено 23 230 мин и неразорвавшихся боеприпасов. В Джебраиле сейчас работают две машины разминирования MEMATT. Однако не исключено, что в будущем их количество будет увеличено. Использование саперных машин осуществляется с учетом загрязненности местности и ее рельефа".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mühəndis qoşunlarının minalardan təmizlədiyi ərazilərin sahəsi açıqlanıb

Самое важное

Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
Турецкий политолог: Успешные проекты AK Parti приносят государству миллиарды
6 апреля 2023 г. 15:12
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
ISW о следе Ирана в вооруженном нападении на депутата Фазиля Мустафу
6 апреля 2023 г. 11:24
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
В Азербайджане задержаны члены проиранской группировки, ведущей подрывную деятельность
6 апреля 2023 г. 10:23
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
Лечение Фазиля Мустафы продолжается в госпитале СГБ
6 апреля 2023 г. 09:43
Подписаны азербайджано-таджикские документы
ФотоПодписаны азербайджано-таджикские документы
5 апреля 2023 г. 16:57
В Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
ФотоВ Душанбе состоялась церемония официальной встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева
5 апреля 2023 г. 14:25
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
Вице-министр: Хотим видеть присутствие азербайджанских компаний в СЭЗ Казахстана
5 апреля 2023 г. 13:50
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с государственным визитом в Таджикистан
5 апреля 2023 г. 11:57
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
Азербайджанский врач, спасший карабахских армян: Мы благополучно доставили пациентов в Ханкенди
5 апреля 2023 г. 10:13
Президенту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
ФотоПрезиденту Ильхаму Алиеву представлен первый местный электромобиль Турции - Togg
4 апреля 2023 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi