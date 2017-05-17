Обсуждены вопросы установления военных связей между Азербайджаном и Японией

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 17-го мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, особо отметив усилия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Японией во многих сферах, министр пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

Выразив удовлетворенность началом дипломатической миссии в Азербайджане, посол отметил, что приложит все усилия для развития отношений, в частности установления военных связей между двумя странами.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации и безопасности в регионе, а также вопросам сотрудничества в других направлениях.