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    Обсуждены вопросы установления военных связей между Азербайджаном и Японией

    Закир Гасанов встретился с новым послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори© Mod.gov.az

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ 17-го мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым чрезвычайным и полномочным послом Японии в Азербайджане Теруюки Катори.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу минобороны, особо отметив усилия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Японией во многих сферах, министр пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

    Выразив удовлетворенность началом дипломатической миссии в Азербайджане, посол отметил, что приложит все усилия для развития отношений, в частности установления военных связей между двумя странами.

    В ходе встречи стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации и безопасности в регионе, а также вопросам сотрудничества в других направлениях.

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