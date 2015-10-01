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    Азербайджан построил на линии фронта огромный военный городок - ФОТО

    В военном городке созданы все условия для размещения более 20 тысяч человек личного состава

    В военном городке созданы все условия для размещения более 20 тысяч человек личного состава

    Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверил ход строительных работ в новых военных частях. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Ильхама Алиева, активно продолжаются работы по строительству и благоустройству в целях улучшение социально-бытовых условий военнослужащих и их семей, усиления материально-технической базы военных частей. 

    В целях ознакомления с заключительным этапом работ в нескольких новых больших военных частях в прифронтовой зоне и проверки качества строительства министр обороны З.Гасанов побывал на данных объектах. 

    В военном городке, который будет сдан в эксплуатацию в течение короткого времени, созданы все условия для размещения более 20 тысяч человек личного состава, в том числе построены служебные квартиры для более 500 женатых и холостых военнослужащих. 

    Министр обороны дал соответствующие поручения и рекомендации в связи с завершением строительных работ военных частей согласно плану в установленное время, а также с проведением работ по благоустройству.  

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