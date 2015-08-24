Новый военный атташе Турции в Азербайджане приступил к исполнению обязанностей

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Исмаилом Альпером Джошкуном. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

На встрече согласно плану ежегодного военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, была особо подчеркнута важность проведения тактических учений "TurAz Qartalı - 2015" с участием военно-воздушных сил обеих стран, а также их периодичного проведения.

Помимо этого, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества по развитию вооруженных сил обеих стран, военно-политическая ситуация в регионе, важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы.

Министр обороны отметил необходимость организации взаимных визитов представителей вооруженных сил Азербайджана и Турции, проведения совместных учений, а также продолжения сотрудничества в военном, военно-техническом направлении и в сфере военного образования.

Посол Альпер Джошкун представил новоназначенного военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Ихсана Башбозкурта.

Министр обороны поздравил военного атташе с началом деятельности в Азербайджане и пожелал удачи в работе по расширению сотрудничества между вооруженными силами двух стран.