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    Новый военный атташе Турции в Азербайджане приступил к исполнению обязанностей

    Посол Альпер Джошкун представил бригадного генерала Ихсана Башбозкурта министру обороны Закиру Гасанову

    Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Турции в Азербайджане Исмаилом Альпером Джошкуном. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    На встрече согласно плану ежегодного военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, была особо подчеркнута важность проведения тактических учений "TurAz Qartalı - 2015" с участием военно-воздушных сил обеих стран, а также их периодичного проведения. 

    Помимо этого, в ходе встречи были обсуждены перспективы развития сотрудничества  по развитию вооруженных сил обеих стран, военно-политическая ситуация в регионе, важность урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и другие вопросы. 

    Министр обороны отметил необходимость организации взаимных визитов представителей вооруженных сил Азербайджана и Турции, проведения совместных учений, а также продолжения сотрудничества в военном, военно-техническом направлении и в сфере военного образования. 

    Посол Альпер Джошкун представил новоназначенного военного атташе Турции в Азербайджане бригадного генерала Ихсана Башбозкурта.

    Министр обороны поздравил военного атташе с началом деятельности в Азербайджане и пожелал удачи в работе по расширению сотрудничества между вооруженными силами двух стран.

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