Названы средства, которые будут направлены в 2024 году на усиление оборонного потенциала Азербайджана

Названы средства, которые будут направлены в 2024 году на усиление оборонного потенциала Азербайджана.

Названы средства, которые будут направлены в 2024 году на усиление оборонного потенциала Азербайджана.

Как передает Report , это отражено в представленных Министерством финансов проектах сводного и государственного бюджетов Азербайджана.

Так, в целях усиления оборонного потенциала и дальнейшего совершенствования материально-технического обеспечения Вооруженных сил из основных расходов государственного бюджета прогнозируются средства в размере 3 млрд манатов.

Кроме того, для финансирования расходов на оборону и национальную безопасность, содержание судебной власти, правоохранительных органов и прокуратуры предусмотрены средства в объеме 25,5% госбюджета 2024 года или 9 377,7 млн манатов, что на 489,3 млн манатов или 5,5% больше по сравнению с прогнозом исполнения госбюджета на 2023 год, а также на 2 114,7 млн манатов или 29,1% превышает показатели 2022 года.