Названо число турецких компаний, принимающие участие на ADEX-2024 в Баку

На Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024, которая пройдет 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре, будут представлены 50 турецких компаний.

На Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024, которая пройдет 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре, примут участие 50 турецких компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство оборонной промышленности Турции.

В ведомстве отметили, что Турция будет представлена на выставке наибольшим количеством компаний.

В ходе мероприятия участники смогут ознакомиться с различными платформами и системами, разработанными турецкими предприятиями оборонной промышленности, узнать об их передовых технологических возможностях, а также обсудить перспективы сотрудничества.

Напомним, 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.

В выставках ожидается участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.