О нас

Названо число турецких компаний, принимающие участие на ADEX-2024 в Баку

Названо число турецких компаний, принимающие участие на ADEX-2024 в Баку На Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024, которая пройдет 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре, будут представлены 50 турецких компаний.
Армия
23 сентября 2024 г. 16:28
Названо число турецких компаний, принимающие участие на ADEX-2024 в Баку

На Азербайджанской международной оборонной выставке ADEX-2024, которая пройдет 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре, примут участие 50 турецких компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство оборонной промышленности Турции.

В ведомстве отметили, что Турция будет представлена на выставке наибольшим количеством компаний.

В ходе мероприятия участники смогут ознакомиться с различными платформами и системами, разработанными турецкими предприятиями оборонной промышленности, узнать об их передовых технологических возможностях, а также обсудить перспективы сотрудничества.

Напомним, 24-26 сентября в Бакинском экспо-центре состоятся 5-я Азербайджанская международная оборонная выставка - ADEX, крупнейшее мероприятие в регионе, посвященное оборонной промышленности, и 14-я Международная выставка "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian.

В выставках ожидается участие около 270 компаний, представляющих 38 стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "ADEX 2024" sərgisində iştirak edəcək Türkiyə şirkətlərinin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в Баку
Турецкая выставка IDEF будет представлена на ADEX-2024 в Баку
23 сентября 2024 г. 12:16
Крупная турецкая компания, создающая симуляторы, примет участие в ADEX 2024 в Баку
Крупная турецкая компания, создающая симуляторы, примет участие в ADEX 2024 в Баку
23 сентября 2024 г. 12:10
На выставке ADEX в Баку Рособоронэкспорт впервые представит комплекс Ланцет-Э
На выставке ADEX в Баку "Рособоронэкспорт" впервые представит комплекс "Ланцет-Э"
23 сентября 2024 г. 11:37
Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия
Солдат азербайджанской армии погиб в результате выстрела из огнестрельного оружия
22 сентября 2024 г. 20:21
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор
22 сентября 2024 г. 11:26
На полигоне Сейфали будут утилизированы боеприпасы
На полигоне Сейфали будут утилизированы боеприпасы
22 сентября 2024 г. 10:17
Российская делегация посетила Управление военной полиции Минобороны
Российская делегация посетила Управление военной полиции Минобороны
21 сентября 2024 г. 12:11
Министр обороны Казахстана поздравил участников учений Безграничное братство – III с успехом
Министр обороны Казахстана поздравил участников учений "Безграничное братство – III" с успехом
21 сентября 2024 г. 12:07
В азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета
ФотоВ азербайджанской армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета
20 сентября 2024 г. 20:59
Сестра шехида: Мы ждали благополучного возвращения брата домой
Сестра шехида: Мы ждали благополучного возвращения брата домой
20 сентября 2024 г. 20:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi