НАТО проводит в Баку тренинг по борьбе с самодельными взрывными устройствами

В Баку в соответствии с "Программой сотрудничества по Индивидуальному партнерству" Азербайджана с НАТО, мобильной учебной группой Объединенного командования силами НАТО в Брунссуме проводится семинар-тренинг на тему "Борьба против самодельных взрывных устройств".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

В мероприятии принимают участие военнослужащие Главного управления инженерных войск Министерства обороны и подведомственных ему воинских частей, а также офицеры из специализированных учебных заведений.

Семинар-тренинг продлится до 5 декабря.