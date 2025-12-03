Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    НАТО проводит в Баку тренинг по борьбе с самодельными взрывными устройствами

    Армия
    • 03 декабря, 2025
    • 15:29
    НАТО проводит в Баку тренинг по борьбе с самодельными взрывными устройствами

    В Баку в соответствии с "Программой сотрудничества по Индивидуальному партнерству" Азербайджана с НАТО, мобильной учебной группой Объединенного командования силами НАТО в Брунссуме проводится семинар-тренинг на тему "Борьба против самодельных взрывных устройств".

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

    В мероприятии принимают участие военнослужащие Главного управления инженерных войск Министерства обороны и подведомственных ему воинских частей, а также офицеры из специализированных учебных заведений.

    Семинар-тренинг продлится до 5 декабря.

