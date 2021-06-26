Найдены тела еще двух пропавших без вести военнослужащих

Найдены тела еще 2 военнослужащих азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.

Найдены тела еще 2 военнослужащих азербайджанской армии, пропавших без вести в Отечественной войне.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Республики.

"В результате оперативно-следственных мероприятий, проводимых сотрудниками Службы государственной безопасности и Министерства внутренних дел, и регулярной работы, проводимой поисковыми группами, состоящими из сотрудников министерств обороны и чрезвычайных ситуаций, был обеспечен поиск тел пропавших военнослужащих.

Были найдены тела еще двух пропавших без вести военнослужащих – военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Хасратова Эльмеддина Сардар оглу и военнослужащего сверхсрочной действительной военной службы, солдата Юнисли Эльшана Фазиль оглу.

С целью установления местонахождения других пропавших без вести военнослужащих продолжаются оперативно-следственные мероприятия", - сказали в пресс-службе.