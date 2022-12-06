Награждены военнослужащие, успешно выполнившие поставленные задачи на учениях "Братский кулак"

Награждены военнослужащие, успешно выполнившие поставленные задачи в ходе совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Награждены военнослужащие, успешно выполнившие поставленные задачи в ходе совместных учений "Братский кулак" с участием азербайджанских и турецких военнослужащих.

Как сообщает Report, награды военнослужащим вручили министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и министр национальной обороны Турции генерал армии Хулуси Акар.

Затем министры посредством видеосвязи обратились к участвующим в учениях военнослужащим.

Отметим, что учения с привлечением личного состава различных видов войск, боевой и специальной инженерно-саперной техники, а также средств военной авиации азербайджанской армии и Вооруженных сил Турции проходят в городе Баку, а также на территории Астаринского, Джебраильского и Имишлинского районов.

Основное внимание в ходе совместных учений уделено обеспечению боевой слаженности при взаимодействии войск, совершенствованию управления, обмену опытом и повышению профессионализма личного состава.

Сегодня за учениями понаблюдали министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, начальник Генштаба Турции генерал армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал Муса Авсевер, командующий ВВС генерал армии Атилла Гюлан, командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджумент Татлыоглу и высокопоставленные офицеры ВС Азербайджана.