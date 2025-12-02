В Баку началось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
- 02 декабря, 2025
- 13:05
В Баку началось 16-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом ВС Турции.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.
Сначала состоялась встреча делегаций под руководством генерал-лейтенантов Азера Алиева и Али Османа Юрдагюля.
Генерал-лейтенант А.Алиев отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией динамично развивается.
Поблагодарив за теплый прием и оказанное внимание, генерал-лейтенант Юрдагюль отметил, что проводимые встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между армиями двух стран.
В ходе встречи было обсуждено текущее состояние работ, осуществляемых в рамках сотрудничества в военной, военно-технической и иных сферах.
Состоялись широкие обсуждения и обмен мнениями о перспективах и направлениях развития военных связей между Азербайджаном и Турцией, а также затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.
В заключение состоялась церемония открытия заседания военного диалога высокого уровня с участием делегаций, были проведены заседания рабочих подгрупп.