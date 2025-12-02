Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    В Баку началось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

    • 02 декабря, 2025
    • 13:05
    В Баку началось 16-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом ВС Турции.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

    Сначала состоялась встреча делегаций под руководством генерал-лейтенантов Азера Алиева и Али Османа Юрдагюля.

    Генерал-лейтенант А.Алиев отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией динамично развивается.

    Поблагодарив за теплый прием и оказанное внимание, генерал-лейтенант Юрдагюль отметил, что проводимые встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между армиями двух стран.

    В ходе встречи было обсуждено текущее состояние работ, осуществляемых в рамках сотрудничества в военной, военно-технической и иных сферах.

    Состоялись широкие обсуждения и обмен мнениями о перспективах и направлениях развития военных связей между Азербайджаном и Турцией, а также затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.

    В заключение состоялась церемония открытия заседания военного диалога высокого уровня с участием делегаций, были проведены заседания рабочих подгрупп.

    военный диалог Азербайджан Турция Азер Алиев Али Осман Юрдагюль
    Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Hərbi Dialoq İclası çərçivəsində görüş keçirilib
    Azerbaijani-Turkish High-Level Military Dialogue Meeting commences
