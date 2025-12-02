В Баку началось заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня

В Баку началось 16-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня между Министерством обороны Азербайджана и Генштабом ВС Турции.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Сначала состоялась встреча делегаций под руководством генерал-лейтенантов Азера Алиева и Али Османа Юрдагюля.

Генерал-лейтенант А.Алиев отметил, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией динамично развивается.

Поблагодарив за теплый прием и оказанное внимание, генерал-лейтенант Юрдагюль отметил, что проводимые встречи вносят значительный вклад в обмен опытом между армиями двух стран.

В ходе встречи было обсуждено текущее состояние работ, осуществляемых в рамках сотрудничества в военной, военно-технической и иных сферах.

Состоялись широкие обсуждения и обмен мнениями о перспективах и направлениях развития военных связей между Азербайджаном и Турцией, а также затронуты другие темы, представляющие взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония открытия заседания военного диалога высокого уровня с участием делегаций, были проведены заседания рабочих подгрупп.