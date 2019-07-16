Начальник Госпогранслужбы Азербайджана дал поручения и рекомендации юным офицерам

В Академии Государственной пограничной службы состоялась торжественная церемония выпуска.

Как сообщили Report в ГПС, на церемонии, организованной традиционно на площади Госфлага, принимали участие руководящий состав Государственной пограничной службы, военнослужащие воинских частей Бакинского гарнизона, родители и члены семей юных офицеров.

Выступивший на церемонии начальник ГПС генерал-полковник Эльчин Гулиев поздравил юных офицеров, пожелал успехов в службе, дал поручения и рекомендации.

Окончившим академию лейтенантам были вручены дипломы, юные офицеры принесли присягу пограничников. В завершение мероприятия офицеры и курсанты прошли перед трибуной торжественным маршем.

После мероприятия Э.Гулиев встретился с родителями и семьями курсантов.

Затем юные офицеры посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов.