Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в Азербайджан
Армия
- 14 сентября, 2025
- 12:37
Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в Азербайджан.
Как сообщает Report, в рамках визита Сельчук Байрактароглу примет участие в церемонии памяти, которая состоится в турецких и азербайджанских местах захоронений, приуроченной к 107-й годовщине прибытия Кавказской исламской армии под командованием Нури-паши в Баку и освобождения города от большевистской оккупации.
Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Азербайджана генерал-полковник Керим Вәлиев отметил, что запланированный визит генерала армии Селчука Байрактароглу будет способствовать дальнейшему укреплению связей между армиями двух стран.
