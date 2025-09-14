Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в Азербайджан.

Как сообщает Report, в рамках визита Сельчук Байрактароглу примет участие в церемонии памяти, которая состоится в турецких и азербайджанских местах захоронений, приуроченной к 107-й годовщине прибытия Кавказской исламской армии под командованием Нури-паши в Баку и освобождения города от большевистской оккупации.

Ранее начальник Генштаба Вооружённых сил Азербайджана генерал-полковник Керим Вәлиев отметил, что запланированный визит генерала армии Селчука Байрактароглу будет способствовать дальнейшему укреплению связей между армиями двух стран.