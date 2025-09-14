Türkiyə Ordusunun Baş Qərargah rəisi Azərbaycana səfər edəcək
Hərbi
- 14 sentyabr, 2025
- 12:25
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana səfər edəcək.
"Report" xəbər verir ki, Selçuk Bayraktaroğlu Nuri Paşanın komandanlığı ilə Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya gəlişi və Bakının bolşevik işğalından azad edilməsinin 107-ci ildönümü münasibətilə Türk və Azərbaycan şəhidliklərində Selçuk Bayraktaroğlunun iştirakı ilə anım mərasimi keçiriləcək.
Daha əvvəl Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev bildirib ki, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlunun ölkəmizə nəzərdə tutulan səfəri ordularımız arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək.
Son xəbərlər
13:24
Vüsal Qurbanov: "Azərbaycanda yanğın və partlayış riskləri də icbari sığortaya daxil ediləcək"Maliyyə
13:18
Noyabrın 1-dən Ermənistan sərhəd möhüründə Ağrıdağın təsviri olmayacaqRegion
13:11
OPEC-in baş katibi: Neft gələcəkdə də dünya üçün həyati əhəmiyyət daşıyacaqEnergetika
13:07
Azərbaycan və Özbəkistan sığorta sektorunda vahid data sistemi üzərindən əməkdaşlığı dərinləşdirəcəkMaliyyə
13:00
Azərbaycanın basketbol millisi Dünya Qadın Seriyasında ikinci yeri tutub - YENİLƏNİBKomanda
12:55
Foto
Prezident İlham Əliyev Füzuli rayonunun yeni salınacaq Qaraxanbəyli kəndinin təməlini qoyubDaxili siyasət
12:53
AMB: Sığortaçılar maliyyə dayanıqlılığı və xidmət keyfiyyətinə dair məlumatı açıqlayacaqMaliyyə
12:48
Qazaxıstanda yol qəzasında 10 nəfər ölübRegion
12:34