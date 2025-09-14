İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    Türkiyə Ordusunun Baş Qərargah rəisi Azərbaycana səfər edəcək

    Hərbi
    • 14 sentyabr, 2025
    • 12:25
    Türkiyə Ordusunun Baş Qərargah rəisi Azərbaycana səfər edəcək

    Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlu Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, Selçuk Bayraktaroğlu Nuri Paşanın komandanlığı ilə Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya gəlişi və Bakının bolşevik işğalından azad edilməsinin 107-ci ildönümü münasibətilə Türk və Azərbaycan şəhidliklərində  Selçuk Bayraktaroğlunun iştirakı ilə anım mərasimi keçiriləcək.

    Daha əvvəl Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev bildirib ki, ordu generalı Selçuk Bayraktaroğlunun ölkəmizə nəzərdə tutulan səfəri ordularımız arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edəcək.

    Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в Азербайджан
    Turkish chief of general staff to visit Azerbaijan

