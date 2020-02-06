 Наверх

Начальник Генштаба ВС России встретился с командующим силами НАТО в Европе

Начальник Генштаба ВС России встретился с главнокомандующим

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов встретился в ходе рабочего визита в Баку с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи они обсудили предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон. 

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - отметили в военном ведомстве России.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!