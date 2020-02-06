Начальник Генштаба ВС России встретился с командующим силами НАТО в Европе

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов встретился в ходе рабочего визита в Баку с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Тодом Уолтерсом.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в ходе встречи они обсудили предотвращение инцидентов из-за военной деятельности сторон.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - отметили в военном ведомстве России.