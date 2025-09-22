Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF 2025
    Армия
    • 22 сентября, 2025
    • 12:33
    Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси

    Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Беларуси.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, визит осуществляется по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, первого заместителя министра обороны генерал-майора Павла Муравейко.

    В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника Велиева с белорусским коллегой.

    Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Belarusa səfərə gedib
    Chief of General Staff of Azerbaijan Army commences working visit to Belarus

    Лента новостей