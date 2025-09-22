Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси
Армия
- 22 сентября, 2025
- 12:33
Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Беларуси.
Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, визит осуществляется по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, первого заместителя министра обороны генерал-майора Павла Муравейко.
В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника Велиева с белорусским коллегой.
Последние новости
12:54
Секретарь Совбеза Армении не стал комментировать визит главы СНБ в БакуВ регионе
12:50
AYNA обещает устранить проблему двойной оплаты при пересадкахИнфраструктура
12:48
Вице-президент Ирана находится с визитом в МосквеВ регионе
12:46
Посол КНР: Китай придает особое значение сотрудничеству с Южным Кавказом и ЦАВнешняя политика
12:33
Азербайджан и Армения впервые обменялись высшими баллами на международном конкурсеШоу-бизнес
12:33
Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в БеларусиАрмия
12:31
Aramco Ventures: У Азербайджана большие возможности в сфере ветровой энергетикиЭнергетика
12:31
В III международном статистическом форуме ожидается участие делегаций из 15 странВнутренняя политика
12:28