Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси

Первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба армии Азербайджана генерал-полковник Керим Велиев находится с визитом в Беларуси.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, визит осуществляется по приглашению начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, первого заместителя министра обороны генерал-майора Павла Муравейко.

В рамках визита запланирована встреча генерал-полковника Велиева с белорусским коллегой.