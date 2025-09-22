Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Belarusa səfərə gedib
Hərbi
- 22 sentyabr, 2025
- 12:13
Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyevin Belarus Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi – müdafiə nazirinin birinci müavini general-mayor Pavel Muraveykonun dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfəri başlayıb.
Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, səfər çərçivəsində general-polkovnik K.Vəliyevin belaruslu həmkarı ilə görüşü nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
12:41
Rəşad Nəbiyev: "Zəngəzur dəhlizi Orta Dəhlizin əsas arteriyasına çevrilir"İnfrastruktur
12:41
Azərbaycan və Ermənistan beynəlxalq müsabiqədə ilk dəfə ən yüksək balların mübadiləsini edibŞou-biznes
12:35
Şəmkirdə minik və yük avtomobili toqquşub, xəsarət alanlar varHadisə
12:34
Azərbaycanın beyin mərkəzinin direktor müavini Ermənistanda beynəlxalq tədbirdə iştirak edirXarici siyasət
12:31
AYNA: İctimai nəqliyyatda təqaüdçülər və tələbələr üçün güzəştlər tətbiq olunacaqİnfrastruktur
12:30
Sabah hava yağmursuz olacaqEkologiya
12:22
Azərbaycanda ölçmə vasitələrini yoxlayanların növbəti attestasiyası olacaqBiznes
12:18
Foto
Bakıda Baş prokurorluğun təşkilatçılığı ilə beynəlxalq konfrans keçirilib - YENİLƏNİBHadisə
12:18