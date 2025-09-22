İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 AIIF 2025
    Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Belarusa səfərə gedib

    Hərbi
    • 22 sentyabr, 2025
    • 12:13
    Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi Belarusa səfərə gedib
    Kərim Vəliyev

    Müdafiə nazirinin birinci müavini – Azərbaycan Ordusunun Baş Qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyevin Belarus Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi – müdafiə nazirinin birinci müavini general-mayor Pavel Muraveykonun dəvəti ilə bu ölkəyə işgüzar səfəri başlayıb.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, səfər çərçivəsində general-polkovnik K.Vəliyevin belaruslu həmkarı ilə görüşü nəzərdə tutulub.

    Kərim Vəliyev
    Начальник Генштаба армии Азербайджана находится с визитом в Беларуси
    Chief of General Staff of Azerbaijan Army commences working visit to Belarus

