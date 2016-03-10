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    Началась рабочая встреча экспертов по системе военного образования

    Будут прочитаны лекции по ряду тем, охватывающих сферы обороны и безопасности

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Согласно плану совместной деятельности Азербайджана  с НАТО, в Военной академии Вооруженных сил началась рабочая встреча с участием экспертной группы НАТО по содействию развитию определенных отраслей системы военного образования.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

    На мероприятии, которое продлится два дня, в рамках Программы расширения образования в области обороны будет обсуждена деятельность, запланированная на 2016-й год, прочитаны лекции по ряду тем, охватывающих сферы обороны и безопасности.

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