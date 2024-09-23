На выставке ADEX в Баку "Рособоронэкспорт" впервые представит комплекс "Ланцет-Э"

На международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Азербайджане "Рособоронэкспорт" впервые за рубежом представит комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", а также новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА.

На международной выставке оборонной промышленности ADEX 2024 в Азербайджане "Рособоронэкспорт" впервые за рубежом представит комплекс с барражирующими боеприпасами "Ланцет-Э", а также новейшее средство радиоэлектронного противодействия БПЛА.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

"В выставке примут участие 12 российских компаний. Они представят продукцию для всех видов вооруженных сил, полицейских и антитеррористических подразделений", - сказано в сообщении.

Со слов главы компании Александра Михеева отмечается, что Россию и страны прикаспийского региона связывают длительные добрососедские отношения, в том числе в сфере военно-технического сотрудничества.

Отмечается, что в авиационном сегменте будут представлены многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52Э, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и разведывательный беспилотник "Орлан-10Е".

Выставка пройдет с 24 по 26 сентября в Баку.