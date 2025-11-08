Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад

    На военном параде в Баку впервые показаны новые боевые машины "Vikinq"

    Армия
    • 08 ноября, 2025
    • 14:59
    На военном параде в Баку впервые показаны новые боевые машины Vikinq

    Сегодня на военном параде в Баку демонстрируется современная военная техника, принятая на вооружение Азербайджанской армии.

    Как сообщает Report, продемонстрирован недавно принятый на вооружение мобильный боевой комплекс по борьбе с воздушными целями "Vikinq" отечественного производства.

    Военный парад вооружение боевой комплекс "Vikinq"
    Bakıda hərbi paradda "Vikinq" hava hədəflərinə qarşı mobil döyüş kompleksi nümayiş etdirilib
    Viking mobile combat complex demonstrated at military parade in Baku

    Последние новости

    16:00

    Pfizer заключил сделку на $10 млрд по приобретению Mestera

    Финансы
    16:00

    Азербайджанские истребители совершили полет в небе над Гянджой

    Внутренняя политика
    16:00
    Фото

    Азербайджанская спортсменка установила новый рекорд на ЧМ

    Индивидуальные
    15:51

    Доходы Грузии от экспорта фармпродукции в Азербайджан выросли на 18%

    Бизнес
    15:43

    Малайзия поздравила Азербайджан с Днем Победы

    Внешняя политика
    15:41

    В рамках МТК "Север-Юг" из РФ прибыл первый грузовой поезд в порт близ Тегерана

    Инфраструктура
    15:39
    Фото

    Азербайджанская спортсменка завоевала три медали на Исламиаде - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    15:30

    В Сербии задержали несколько человек, связанных с делом о приезжих снайперах

    Другие страны
    15:28
    Видео

    Турецкие истребители F-16 совершили полет на военном параде в Баку

    Внутренняя политика
    Лента новостей