    Bakıda hərbi paradda "Vikinq" hava hədəflərinə qarşı mobil döyüş kompleksi nümayiş etdirilib

    Hərbi
    • 08 noyabr, 2025
    • 14:52
    Bakıda hərbi paradda Vikinq hava hədəflərinə qarşı mobil döyüş kompleksi nümayiş etdirilib

    Azərbaycan Ordusunun arsenalına yeni hərbi texnikalar əlavə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, noyabrın 8-də Bakıda Vətən müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda silahlanmaya yeni qəbul edilmiş yerli milli müdafiə sənayesinin "Vikinq" hava hədəflərinə qarşı mobil döyüş kompleksi nümayiş edilib.

    На военном параде в Баку впервые показаны новые боевые машины "Vikinq"
    Viking mobile combat complex demonstrated at military parade in Baku

