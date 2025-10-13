На Военно-медицинском факультете проводится курс в рамках программы НАТО

На Военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета проходит первый этап курса "Английский язык в медицинской области", проводимого в рамках программы НАТО "Расширение военного образования" (DEEP).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

В ходе курса, проходящего при участии делегации программы DEEP из Болгарии, участникам представляются брифинги по соответствующей тематике.

Основная цель мероприятия - повышение профессиональной подготовки участников с учетом международного опыта.

Курс продлится до 18 октября.