    На Военно-медицинском факультете проводится курс в рамках программы НАТО

    Армия
    • 13 октября, 2025
    • 20:52
    На Военно-медицинском факультете проводится курс в рамках программы НАТО

    На Военно-медицинском факультете Азербайджанского медицинского университета проходит первый этап курса "Английский язык в медицинской области", проводимого в рамках программы НАТО "Расширение военного образования" (DEEP).

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ​​​​​​​Министерство обороны Азербайджана.

    В ходе курса, проходящего при участии делегации программы DEEP из Болгарии, участникам представляются брифинги по соответствующей тематике.

    Основная цель мероприятия - повышение профессиональной подготовки участников с учетом международного опыта.

    Курс продлится до 18 октября.

