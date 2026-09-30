Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На учениях "Сила единства – 2026" военные трех стран совершенствуют взаимодействие

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 19:54
    На учениях Сила единства – 2026 военные трех стран совершенствуют взаимодействие

    В рамках военных учений "Сила единства - 2026" военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана совершенствуют возможности взаимодействия и координации при выполнении задач.

    Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, данные учения служат развитию практических навыков участников и повышению их профессиональной подготовки.

    "Мы побеседовали с военнослужащими, участвующими в учениях. Азербайджанский военный отметил, что это важно с точки зрения совершенствования практических навыков личного состава и обмена опытом с военнослужащими братских стран. Он подчеркнул, что обеспечение взаимодействия при выполнении совместных задач дает ценный опыт", - отметили в ведомстве.

    Узбекский военнослужащий подчеркнул значимость участия привлеченного к совместным учениям личного состава с точки зрения взаимного обмена опытом и укрепления навыков совместных действий. Он заявил, что опыт, полученный в рамках учений, внесет вклад в развитие будущего военного сотрудничества.

    В рамках учений военнослужащие трех стран совершенствуют возможности взаимодействия при выполнении задач и делятся профессиональным опытом.

    На учениях "Сила единства – 2026" военные трех стран совершенствуют взаимодействие

    Военные учения Сила единства – 2026 Министерство обороны Азербайджана (МО Азербайджана) Узбекистан Турция
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