На учениях "Сила единства – 2026" военные трех стран совершенствуют взаимодействие
- 30 сентября, 2026
- 19:54
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В рамках военных учений "Сила единства - 2026" военнослужащие Азербайджана, Турции и Узбекистана совершенствуют возможности взаимодействия и координации при выполнении задач.
Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, данные учения служат развитию практических навыков участников и повышению их профессиональной подготовки.
"Мы побеседовали с военнослужащими, участвующими в учениях. Азербайджанский военный отметил, что это важно с точки зрения совершенствования практических навыков личного состава и обмена опытом с военнослужащими братских стран. Он подчеркнул, что обеспечение взаимодействия при выполнении совместных задач дает ценный опыт", - отметили в ведомстве.
Узбекский военнослужащий подчеркнул значимость участия привлеченного к совместным учениям личного состава с точки зрения взаимного обмена опытом и укрепления навыков совместных действий. Он заявил, что опыт, полученный в рамках учений, внесет вклад в развитие будущего военного сотрудничества.
В рамках учений военнослужащие трех стран совершенствуют возможности взаимодействия при выполнении задач и делятся профессиональным опытом.