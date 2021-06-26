На учениях "Анатолийский орёл – 2021" уничтожены воздушные цели условного противника

В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл – 2021", проводимые с участием команд из разных стран.

В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл – 2021", проводимые с участием команд из разных стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны.

Участвующий в международных лётно-тактических учениях лётный состав Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, провел операцию по ведению воздушного боя в целях обнаружения, пресечения, отслеживания и поражения воздушной цели условного противника.

Военные летчики ВВС Азербайджана успешно выполнили поставленную задачу и уничтожили воздушную цель условного противника.

Учения продлятся до 3 июля.