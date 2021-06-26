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На учениях "Анатолийский орёл – 2021" уничтожены воздушные цели условного противника

На учениях "Анатолийский орёл – 2021" уничтожены воздушные цели условного противника В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл – 2021", проводимые с участием команд из разных стран.
Армия
26 июня 2021 г. 14:48
На учениях Анатолийский орёл – 2021 уничтожены воздушные цели условного противника

В турецком городе Конья продолжаются международные лётно-тактические учения "Анатолийский орёл – 2021", проводимые с участием команд из разных стран.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Минобороны.

Участвующий в международных лётно-тактических учениях лётный состав Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, провел операцию по ведению воздушного боя в целях обнаружения, пресечения, отслеживания и поражения воздушной цели условного противника.

Военные летчики ВВС Азербайджана успешно выполнили поставленную задачу и уничтожили воздушную цель условного противника.

Учения продлятся до 3 июля.

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Версия на английском языке ФотоOperation to destroy imaginary enemy's air target carried out at "Anatolian Eagle - 2021" International Flight-Tactical Exercises
Версия на азербайджанском языке Фото“Anadolu Qartalı – 2021” taktiki-uçuş təlimində şərti düşmənin hava hədəfinin məhv edilməsi əməliyyatı keçirilib

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