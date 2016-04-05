На Facebook начала действовать официальная страница министерства обороны Азербайджана

Сделано предупреждение лицам, открывающим страницу от имени министерства

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ С 5-го апреля 2016 года в социальной сети Facebook начала действовать официальная страница министерства обороны Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

"Желающие получить оперативную информацию, представленную министерством обороны Азербайджана, могут воспользоваться нижеуказанной ссылкой: https://www.facebook.com/www.mod.gov.az

С целью предоставления информации из официального источника и предотвращения распространения дезинформации, требуется немедленно удалить все страницы в социальных сетях, запущенные частными лицами от имени министерства обороны и Вооруженных сил", - говорится в сообщении на официальной странице Минобороны Азербайджана в Facebook.