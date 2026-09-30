На ADEX 2026 впервые представлен истребитель азербайджано-турецкого производства
Армия
- 30 сентября, 2026
- 17:46
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На выставке ADEX 2026 впервые представлен истребитель совместного производства Турции и Азербайджана.
Как сообщает Report, истребитель Hürkuş представлен посетителям выставки.
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