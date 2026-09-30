Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На ADEX 2026 впервые представлен истребитель азербайджано-турецкого производства

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 17:46
    На ADEX 2026 впервые представлен истребитель азербайджано-турецкого производства

    На выставке ADEX 2026 впервые представлен истребитель совместного производства Турции и Азербайджана.

    Как сообщает Report, истребитель Hürkuş представлен посетителям выставки.

    На ADEX 2026 впервые представлен истребитель азербайджано-турецкого производства
    На ADEX 2026 впервые представлен истребитель азербайджано-турецкого производства

    Международная военная выставка ADEX-2026
    Фото
    "ADEX-2026": Türkiyə və Azərbaycanın birgə istehsalı olan qırıcı təyyarə ilk dəfə nümayiş etdirilib
    Фото
    Türkiye-Azerbaijan jointly produced Hürkuş aircraft unveiled at ADEX 2026
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