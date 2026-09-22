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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    На ADEX 2026 в Азербайджане зарегистрированы делегации из 33 стран

    Армия
    • 22 сентября, 2026
    • 11:04
    На ADEX 2026 в Азербайджане зарегистрированы делегации из 33 стран

    На выставку ADEX 2026, которая пройдет в Азербайджане, зарегистрировались 45 иностранных делегаций из 33 стран.

    Как сообщает Report, в число этих стран входят США, Беларусь, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Великобритания, Южная Корея, Чехия, Афганистан, Грузия, Иордания, Ирак, Израиль, Италия, Казахстан, Кыргызстан, Латвия, Малайзия, Марокко, Черногория, Нигерия, Узбекистан, Пакистан, Россия, Сербия, Саудовская Аравия, Словакия, Судан, Северный Кипр, Турция, Туркменистан, Украина, Уганда и Вьетнам.

    14 стран, включая США, Азербайджан, Беларусь, ⁠Великобританию, Чехию, Китай, Израиль, Италию, Пакистан, Румынию, Россию, Словакию, Турцию и Узбекистан, будут представлены на выставках национальными павильонами.

    На выставках ADEX и Securex Caspian свое участие подтвердили более 270 компаний из 29 стран. Среди стран, которые будут представлены стендами на выставках, наряду с Азербайджаном - США, Германия, Беларусь, Бельгия, Объединенные Арабские Эмираты, Болгария, Великобритания, Бразилия, Южная Корея, Чехия, Китай, Франция, Испания, Италия, Литва, Венгрия, Узбекистан, Пакистан, Польша, Румыния, Россия, Сербия, Сингапур, Словакия, Турция, Украина и другие.

    Отметим, что в этом году с 30 сентября по 2 октября в Баку Экспо Центре пройдет ADEX 2026 - 6-я Азербайджанская Международная оборонная выставка, являющаяся крупнейшей военно-технологической платформой Кавказского региона и объединяющая глобальные силы оборонной промышленности. Это масштабное мероприятие является одной из крупнейших экспозиций военной техники и вооружений в регионе, а также демонстрацией современных военных технологий и оборудования, в том числе мощи и потенциала оборонно-промышленного комплекса Азербайджана. В те же даты Баку Экспо Центр примет Securex Caspian - 15-ю Международную выставку оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.

    ADEX-2026 Международная оборонная выставка
    Azərbaycanda keçiriləcək "ADEX 2026"da 33 ölkədən nümayəndə qeydiyyatdan keçib
    45 foreign delegations from 33 countries register for ADEX 2026 in Azerbaijan

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