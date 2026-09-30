На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана
Армия
- 30 сентября, 2026
- 17:15
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Новое автоматическое оружие производства Азербайджана продемонстрировано на ADEX 2026.
Как сообщает Report, новый автомат AZ-4 произведен в соответствии со стандартами НАТО.
Автомат калибра 5.56×45 мм отличается от других рядом характеристик. Общая длина оружия составляет приблизительно 70 сантиметров, а вес с пустым магазином - около 3 кг.
Прицелы автомата имеют складную конструкцию.
Эффективная дальность стрельбы данного типа оружия в зависимости от модели составляет приблизительно 450–500 метров. Однако снаряды могут достигать цели на расстоянии до 1 км.
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