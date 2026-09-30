На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

Новое автоматическое оружие производства Азербайджана продемонстрировано на ADEX 2026.

Как сообщает Report, новый автомат AZ-4 произведен в соответствии со стандартами НАТО.

Автомат калибра 5.56×45 мм отличается от других рядом характеристик. Общая длина оружия составляет приблизительно 70 сантиметров, а вес с пустым магазином - около 3 кг.

Прицелы автомата имеют складную конструкцию.

Эффективная дальность стрельбы данного типа оружия в зависимости от модели составляет приблизительно 450–500 метров. Однако снаряды могут достигать цели на расстоянии до 1 км.