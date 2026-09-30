Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Армия
    • 30 сентября, 2026
    • 17:15
    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Новое автоматическое оружие производства Азербайджана продемонстрировано на ADEX 2026.

    Как сообщает Report, новый автомат AZ-4 произведен в соответствии со стандартами НАТО.

    Автомат калибра 5.56×45 мм отличается от других рядом характеристик. Общая длина оружия составляет приблизительно 70 сантиметров, а вес с пустым магазином - около 3 кг.

    Прицелы автомата имеют складную конструкцию.

    Эффективная дальность стрельбы данного типа оружия в зависимости от модели составляет приблизительно 450–500 метров. Однако снаряды могут достигать цели на расстоянии до 1 км.

    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана
    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана

    Международная военная выставка ADEX-2026 Производство оружия
    Фото
    ADEX 2026-da Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı nümayiş etdirilib
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