İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    ADEX 2026-da Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı nümayiş etdirilib

    Hərbi
    • 30 sentyabr, 2026
    • 16:41
    ADEX 2026-da Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı nümayiş etdirilib

    Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı ADEX 2026-da nümayiş etdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, AZ-4 adlanan yeni avtomat NATO standartlarına uyğun olar istehsal edilib.

    5.56×45 mm tipli avtomot digərlərindən bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Silahın ümumi uzunluğu təxminən 70 santimetr, boş maqazinlə çəkisi isə 3 kiloqram civarındadır.

    Avtomatın ön və arxa nişangahları qatlanan konstruksiyaya malikdir.

    Bu tip silahların effektiv atış məsafəsi modeldən asılı olaraq təxminən 450–500 metr təşkil edir. Bununla belə, mərmi daha uzaq məsafəyə, o cümlədən 1 kilometrə qədər çata bilər.

    ADEX 2026-da Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı nümayiş etdirilib
    ADEX 2026-da Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı nümayiş etdirilib

    VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026) Azərbaycanın silah istehsalı
    Foto
    На ADEX 2026 продемонстрирован новый автомат производства Азербайджана
    MiniBoss
    MiniBoss

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