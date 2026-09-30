ADEX 2026-da Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı nümayiş etdirilib
Hərbi
- 30 sentyabr, 2026
- 16:41
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Azərbaycanın yeni istehsal etdiyi avtomat silahı ADEX 2026-da nümayiş etdirilib.
"Report" xəbər verir ki, AZ-4 adlanan yeni avtomat NATO standartlarına uyğun olar istehsal edilib.
5.56×45 mm tipli avtomot digərlərindən bəzi xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Silahın ümumi uzunluğu təxminən 70 santimetr, boş maqazinlə çəkisi isə 3 kiloqram civarındadır.
Avtomatın ön və arxa nişangahları qatlanan konstruksiyaya malikdir.
Bu tip silahların effektiv atış məsafəsi modeldən asılı olaraq təxminən 450–500 metr təşkil edir. Bununla belə, mərmi daha uzaq məsafəyə, o cümlədən 1 kilometrə qədər çata bilər.
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