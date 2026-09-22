Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    На ADEX-2026 покажут дронов-камикадзе и роботов азербайджанского производства

    Армия
    • 22 сентября, 2026
    • 11:48
    На ADEX-2026 покажут дронов-камикадзе и роботов азербайджанского производства

    На выставке ADEX 2026 будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства.

    Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 - 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке и Securex Caspian 2026 - 15-й Международной выставке оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.

    Он отметил, что за последние 20 лет оборонная промышленность Азербайджана значительно развилась:

    "На ADEX 2026 ожидаются новинки. Мы работаем над развитием оборонной промышленности Азербайджана. На выставке в этом году будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства. Приоритетное направление - развитие новых технологий. На фоне стремительного развития технологий в мире меняется и характер ведения войн. Со временем необходимо адаптироваться к этим изменениям".

    Самир Агабалаев ADEX-2026 Вооружение и техника Беспилотный летательный аппарат (БПЛА)
    ADEX-2026-da Azərbaycan istehsalı olan atıcı silahlar, kamikadze dron və robotlar nümayiş olunacaq
    Azerbaijan to showcase local defense technology at ADEX 2026

    Последние новости

    21:08

    Джейхун Байрамов и глава МИД Джибути обсудили двусторонние отношения

    Внешняя политика
    20:58

    Эрдоган на ГА ООН призвал мировое сообщество признать ТРСК

    В регионе
    20:54
    Фото

    В аккаунтах Ильхама Алиева в соцсетях опубликован фрагмент его выступления на совещании

    Внутренняя политика
    20:48

    Азербайджан и Австрия обсудили перспективы расширения партнерства

    Внешняя политика
    20:39

    Рейсы иранских авиакомпаний в Азербайджан приостановлены с сегодняшнего дня - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    20:32

    Эрдоган: Мы поддерживаем мирный процесс между Баку и Ереваном

    В регионе
    20:17

    Эрдоган заявил о прогрессе в нормализации отношений между Турцией и Арменией

    В регионе
    20:13

    Фатих Бирол: Мировая энергобезопасность сталкивается с беспрецедентными рисками

    В регионе
    19:58

    Трамп, Фредериксен и Нильсен подписали соглашение по Гренландии

    Другие страны
    Лента новостей