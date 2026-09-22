На ADEX-2026 покажут дронов-камикадзе и роботов азербайджанского производства

На выставке ADEX 2026 будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель Аппарата Министерства оборонной промышленности Самир Агабалаев на пресс-конференции, посвященной ADEX 2026 - 6-й Азербайджанской международной оборонной выставке и Securex Caspian 2026 - 15-й Международной выставке оборудования для внутренней безопасности, охраны и спасения.

Он отметил, что за последние 20 лет оборонная промышленность Азербайджана значительно развилась:

"На ADEX 2026 ожидаются новинки. Мы работаем над развитием оборонной промышленности Азербайджана. На выставке в этом году будут представлены стрелковое оружие, дроны-камикадзе и роботы азербайджанского производства. Приоритетное направление - развитие новых технологий. На фоне стремительного развития технологий в мире меняется и характер ведения войн. Со временем необходимо адаптироваться к этим изменениям".