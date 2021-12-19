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МО: На освобожденных территориях обезврежено 17 255 мин

МО: На освобожденных территориях обезврежено 17 255 мин Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
Армия
19 декабря 2021 г. 10:49
МО: На освобожденных территориях обезврежено 17 255 мин

Инженерно-саперные подразделения Азербайджанской Армии совместно с турецкими сапёрами продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В целях обеспечения безопасного движения транспортных средств дороги очищаются от мин и снежного покрова, прокладываются новые пути обеспечения позиций наших подразделений, дислоцированных в горной и труднопроходимой местности.

В результате деятельности инженерно-сапёрных подразделений на освобожденных территориях с 10 по 19 декабря были обнаружены и обезврежены 53 пехотные и противотанковые мины, очищено до 92 гектаров территории.

В целом на освобожденных территориях инженерными войсками на сегодняшний день обнаружено и обезврежено 17 255 мин и неразорвавшихся боеприпасов, очищено от мин 13 365 гектаров территории, во взаимодействии с другими государственными структурами проложено 635 километров дорог.

В работах по очистке наших населенных пунктов и посевных площадей от мин и неразорвавшихся боеприпасов также задействована находящаяся в распоряжении инженерно-сапёрных подразделений Азербайджанской Армии техника MEMATT (механическое оборудование для разминирования).

На освобожденных территориях продолжаются мероприятия по инженерному обеспечению.

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Версия на английском языке ФотоOver 17,000 mines, pieces of UXO found and eliminated in Azerbaijan's liberated territories
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Azad olunmuş ərazilərdə 17 255 mina və partlamamış döyüş sursatı aşkarlanaraq məhv edilib

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