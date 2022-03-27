МО: Минобороны России не уважает декларацию, подписанную Путиным

"Использование выражения “Нагорный Карабах” в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией".

"Использование выражения "Нагорный Карабах" в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе Российской Федерацией".

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Хотелось бы напомнить Министерству обороны Российской Федерации, что в первом пункте декларации о союзническом взаимодействии, подписанной президентами двух стран 22 февраля 2022 года, отмечается, что "Российская Федерация и Азербайджанская Республика определяют свои отношения как союзническое взаимодействие, основанное на взаимном уважении к независимости, государственному суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ двух стран, а также на принципах невмешательства во внутренние дела, они основаны на приверженности принципам мирного разрешения споров и ненасилия или угрозы силой".

Кроме того, согласно пункту 18 декларации, Российская Федерация и Азербайджанская Республика объединяют усилия в борьбе с угрозами международного терроризма, экстремизма и сепаратизма и их нейтрализации.

Министерство обороны РФ своим заявлением также демонстрирует неуважение к указанной декларации, подписанной президентом Российской Федерации, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами России Владимиром Владимировичем Путиным", - отметили в ведомстве.