Минобороны: Совершенствуются практические навыки военнообязанных

На сборах в Н-ской воинской части военнообязанные запаса совершенствуют практические навыки.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В рамках сборов военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и применения огнестрельного оружия и гранатометов.
Наряду с этим, на учебной площадке успешно выполняются задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания.
Основной целью учебных сборов является повышение уровня боевой подготовки, совершенствование знаний, умений и практических навыков военнообязанных запаса.