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Минобороны: Совершенствуются практические навыки военнообязанных

Минобороны: Совершенствуются практические навыки военнообязанных На сборах в Н-ской воинской части военнообязанные запаса совершенствуют практические навыки.
Армия
17 февраля 2024 г. 15:42
Минобороны: Совершенствуются практические навыки военнообязанных

На сборах в Н-ской воинской части военнообязанные запаса совершенствуют практические навыки.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках сборов военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и применения огнестрельного оружия и гранатометов.

Наряду с этим, на учебной площадке успешно выполняются задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания.

Основной целью учебных сборов является повышение уровня боевой подготовки, совершенствование знаний, умений и практических навыков военнообязанных запаса.

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Версия на английском языке ФотоReservists' practical skills improved
Версия на азербайджанском языке ФотоMN: Hərbi vəzifəlilərin praktiki vərdişləri təkmilləşdirilir

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