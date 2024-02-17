Минобороны: Совершенствуются практические навыки военнообязанных

На сборах в Н-ской воинской части военнообязанные запаса совершенствуют практические навыки.

На сборах в Н-ской воинской части военнообязанные запаса совершенствуют практические навыки.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

В рамках сборов военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики, правила неполной сборки-разборки и применения огнестрельного оружия и гранатометов.

Наряду с этим, на учебной площадке успешно выполняются задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника с соблюдением правил прицеливания.

Основной целью учебных сборов является повышение уровня боевой подготовки, совершенствование знаний, умений и практических навыков военнообязанных запаса.