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Минобороны: Проведены тактико-специальные учения с силами спецназначения

Минобороны: Проведены тактико-специальные учения с силами спецназначения В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны, с частями и подразделениями Сил специального назначения проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".
Армия
5 февраля 2024 г. 10:03
Минобороны: Проведены тактико-специальные учения с силами спецназначения

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, утвержденным министром обороны, с частями и подразделениями сил специального назначения проведены тактико-специальные учения на тему "Ведение боевых операций в условиях суровых морозов".

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе тактико-специальных учений спецназовцы уточнили задачи на макете местности, выполнили тактические передислокации в высокогорье в условиях суровых морозов.

Были выполнены задачи по прорыву обороны условного противника, захвату опорного пункта, оказанию первой медицинской помощи и безопасной эвакуации раненых с поля боя.

Задачи, поставленные на учениях, проводимых в целях повышения знаний и навыков командного состава по управлению подразделениями в условиях суровых морозов, ведению боевых действий и спасательных мероприятий, совершенствованию навыков личного состава по ходьбе на лыжах, а также стрельбе в подвижном и неподвижном состоянии, были выполнены с высоким профессионализмом.

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Версия на английском языке ФотоSpecial Forces units and subunits conduct tactical-special exercise
Версия на азербайджанском языке ФотоXüsusi Təyinatlı Qüvvələrin hissə və bölmələri ilə taktiki-xüsusi təlim keçirilib

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