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Минобороны: Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу

Минобороны: Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.
Армия
13 апреля 2024 г. 09:20
Минобороны: Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу

Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, инцидент произошел 13 апреля около 08:30 по местному времени.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы района Товузгала, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района", - говорится в сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.

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Версия на английском языке Azerbaijani Army positions in Tovuz subjected to fire
Версия на азербайджанском языке Ermənistan Azərbaycan Ordusunun Tovuzdakı mövqelərini atəşə tutub

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