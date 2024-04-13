Минобороны: Позиции азербайджанской армии в очередной раз подверглись обстрелу

Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.

Минобороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, инцидент произошел 13 апреля около 08:30 по местному времени.

"Подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Чинарлы района Товузгала, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Коханаби Товузского района", - говорится в сообщении.

В Минобороны также подчеркнули, что подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры в указанном направлении.