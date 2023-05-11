Минобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армии

Минобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армии

Начиная с 17:00 11 мая, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, из пушек Д-30 стреляют по позициям азербайджанской армии в этом направлении условной границы. Об этом Re

https://static.report.az/photo/90e570be-c5f3-355c-9c47-61199f2408bd.jpg https://static.report.az/photo/90e570be-c5f3-355c-9c47-61199f2408bd.jpg

Начиная с 17:00 11 мая, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, из пушек Д-30 стреляют по позициям Азербайджанской армии в этом направлении условной границы.



Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.



Было отмечено, что подразделениями Азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке MoD: Armenian Armed Forces firing on Azerbaijani positions from artillery