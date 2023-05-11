Минобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армии

Начиная с 17:00 11 мая, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, из пушек Д-30 стреляют по позициям Азербайджанской армии в этом направлении условной границы.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Было отмечено, что подразделениями Азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры.
Минобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армииМинобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армии Начиная с 17:00 11 мая, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, из пушек Д-30 стреляют по позициям азербайджанской армии в этом направлении условной границы. Об этом Re
Армия
11 мая 2023 г. 17:57
https://static.report.az/photo/90e570be-c5f3-355c-9c47-61199f2408bd.jpg
Начиная с 17:00 11 мая, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, из пушек Д-30 стреляют по позициям Азербайджанской армии в этом направлении условной границы.
Версия на английском языке MoD: Armenian Armed Forces firing on Azerbaijani positions from artillery
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan silahlı bölmələri Azərbaycan Ordusunun mövqelərini artilleriya atəşinə tutur"