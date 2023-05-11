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Минобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армии

Минобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армии Начиная с 17:00 11 мая, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, из пушек Д-30 стреляют по позициям азербайджанской армии в этом направлении условной границы. Об этом Re
Армия
11 мая 2023 г. 17:57
Минобороны: Подразделения Армении ведут артиллерийский огонь по позициям Азербайджанской армии

Начиная с 17:00 11 мая, подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций, расположенных в Зодском направлении Басаркечярского района, из пушек Д-30 стреляют по позициям Азербайджанской армии в этом направлении условной границы.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Было отмечено, что подразделениями Азербайджанской армии принимаются адекватные ответные меры.

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Версия на английском языке MoD: Armenian Armed Forces firing on Azerbaijani positions from artillery
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan silahlı bölmələri Azərbaycan Ordusunun mövqelərini artilleriya atəşinə tutur"

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