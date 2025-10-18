Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Минобороны поделилось публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

    Армия
    • 18 октября, 2025
    • 08:58
    Минобороны поделилось публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

    Министерство обороны Азербайджана поделилось в Telegram-канале публикацией по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.

    Как сообщает Report, в посте говорится:

    "Наша независимость вечна, наше государство непоколебимо! Да здравствует независимый Азербайджан!".

