Минобороны поделилось публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана
Армия
- 18 октября, 2025
- 08:58
Министерство обороны Азербайджана поделилось в Telegram-канале публикацией по случаю 18 Октября - Дня восстановления независимости.
Как сообщает Report, в посте говорится:
"Наша независимость вечна, наше государство непоколебимо! Да здравствует независимый Азербайджан!".
