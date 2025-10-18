İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    Müdafiə Nazirliyi: Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır!

    Hərbi
    18 oktyabr, 2025
    08:45
    Müdafiə Nazirliyi: Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır!

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi 18 Oktyabr - Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə sosial media hesablarında paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

    "Bu torpağın hər qarışı azadlıqla, bu bayraq isə qəhrəmanlıqla ucalıb!

    Müstəqilliyimiz əbədi, dövlətimiz sarsılmazdır! Yaşasın müstəqil Azərbaycan!"

    Минобороны поделилось публикацией по случаю Дня восстановления независимости Азербайджана

