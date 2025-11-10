После крушения лодки с мигрантами в водах Таиланда и Малайзии обнаружены 11 погибших Другие страны

Трамп помиловал ключевых фигур, подозреваемых в попытке отменить выборы 2020 года Другие страны

Минобороны поделилось публикацией по случаю дня памяти Ататюрка Армия

Обнародованы объемы заказов на поставку азербайджанского газа в Европу по TAP Энергетика

В Баку арестован водитель, совершивший автохулиганство и выложивший видео в TikTok Происшествия

На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,3 Другие страны

Фото Видео В Нахчыване почтили память Мустафы Кемаля Ататюрка Внутренняя политика

Цены на нефть марки Brent подорожали до $64,09 за баррель Энергетика