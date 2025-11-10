Минобороны поделилось публикацией по случаю дня памяти Ататюрка

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Министерство обороны Азербайджана поделилось публикацией по случаю 87-й годовщины со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

    Как сообщает Report, публикация размещена на страницах ведомства в соцсетях.

    "10 ноября - день памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. С уважением чтим его память!", - говорится в публикации.

