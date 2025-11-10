Минобороны поделилось публикацией по случаю дня памяти Ататюрка
- 10 ноября, 2025
- 10:38
Министерство обороны Азербайджана поделилось публикацией по случаю 87-й годовщины со дня смерти основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.
Как сообщает Report, публикация размещена на страницах ведомства в соцсетях.
"10 ноября - день памяти Мустафы Кемаля Ататюрка. С уважением чтим его память!", - говорится в публикации.
