    • 10 noyabr, 2025
    • 10:25
    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının 87-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik sosial şəbəkə platformalarında məlumat yayıb.

    "10 Noyabr Mustafa Kamal Atatürkün anım günüdür. Hörmət və ehtiramla anırıq!", - deyə paylaşımda vurğulanıb.

    Минобороны поделилось публикацией по случаю дня памяти Ататюрка

