Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Atatürkün vəfatının ildönümü ilə bağlı paylaşım edib
Hərbi
- 10 noyabr, 2025
- 10:25
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Mustafa Kamal Atatürkün vəfatının 87-ci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirlik sosial şəbəkə platformalarında məlumat yayıb.
"10 Noyabr Mustafa Kamal Atatürkün anım günüdür. Hörmət və ehtiramla anırıq!", - deyə paylaşımda vurğulanıb.
