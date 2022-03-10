Минобороны обнародовало число мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Части и подразделения инженерных войск азербайджанской армии продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Части и подразделения инженерных войск азербайджанской армии продолжают работы по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

С целью обеспечения безопасного движения транспортных средств инженерно-саперные подразделения очищают от мин и снега дороги, прокладывают новые пути обеспечения к позициям наших подразделений, дислоцированных в горных и труднопроходимых местностях. Ведутся работы по очистке пашен от мин.

Основные усилия брошены на разминирование населенных пунктов, посевных площадей, дорог и инфраструктурных объектов на освобожденных территориях.

С начала 2022 года и по сей день инженерно-саперными подразделениями было полностью очищено более 955 гектаров освобожденных территорий, обнаружено и уничтожено 233 единицы мин и неразорвавшихся боеприпасов.

В целом на освобожденных территориях инженерно-сапёрными подразделениями на сегодняшний день полностью очищено более 14448 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 6092 единицы противопехотных, 2159 единиц противотанковых и 9237 единиц различных видов неразорвавшихся боеприпасов.