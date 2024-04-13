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Минобороны: Боевая и морально-психологическая подготовка военнослужащих находится на высоком уровне

Минобороны: Боевая и морально-психологическая подготовка военнослужащих находится на высоком уровне В соответствии с планом подготовки на 2024 год, продолжаются мероприятия по просвещению военнослужащих.
Армия
13 апреля 2024 г. 12:06
Минобороны: Боевая и морально-психологическая подготовка военнослужащих находится на высоком уровне

В соответствии с планом подготовки на 2024 год, продолжаются мероприятия по просвещению военнослужащих.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

В целях поддержания высокого уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава в азербайджанской армии регулярно проводятся занятия по общественно-политической подготовке.

С военнослужащими ведутся просветительские беседы, проводится обмен мнениями, обстоятельно рассказывается об исторической значимости дипломатической деятельности президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, даются ответы на интересующие военнослужащих вопросы и необходимые рекомендации по службе.

На проводимых занятиях морально-психологически подготовленные военнослужащие демонстрируют решимость защищать Родину от любых угроз и опасностей.

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