    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    • 05 октября, 2025
    • 11:39
    Министерство обороны Азербайджана представило обзор по итогам деятельности за прошедшую неделю.

    Report со ссылкой на ведомство представляет видеоматериал:

    Министерство обороны Азербайджана еженедельный обзор
    Видео
    Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb

