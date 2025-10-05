Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını yayıb
Hərbi
- 05 oktyabr, 2025
- 11:35
Müdafiə Nazirliyi ötən həftə paylaşılmış məlumatlar əsasında hazırlanmış icmal videoçarxını yayıb.
"Report" icmalı təqdim edir:
