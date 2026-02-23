Минобороны Азербайджана проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере

В Пирекешкюле и Агдере 23-27 февраля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.

Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района с соблюдением правил безопасности.

"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.