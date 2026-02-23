Минобороны Азербайджана проведет утилизацию боеприпасов в Пирекешкюле и Агдере
Армия
- 23 февраля, 2026
- 09:19
В Пирекешкюле и Агдере 23-27 февраля будут уничтожены непригодные к использованию боеприпасы.
Как сообщили Report в Министерстве обороны Азербайджана, процесс утилизации будет осуществляться на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района с соблюдением правил безопасности.
"Призываем население не поддаваться панике из-за звуков взрывов", - говорится в сообщении министерства.
Последние новости
10:10
В Шамкире автомобиль насмерть сбил пожилую женщинуПроисшествия
10:09
В Гёранбойском районе после вакцинации скончался младенецПроисшествия
10:08
РФ атаковала Одесскую область ударными дронами, есть жертвыДругие страны
10:06
В Азербайджане за неделю произошло 593 пожара, спасены 37 человекПроисшествия
10:00
В Сумгайыте 17-летняя девушка погибла в результате падения с высотыПроисшествия
09:57
Доходы Азербайджана от экспорта удобрений сократились более чем на 32%Бизнес
09:55
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в КитаеДругие страны
09:38
Фото
Военный прокурор Азербайджана провел встречу с личным составом ВМСАрмия
09:38